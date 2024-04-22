Аршавин озвучил свою версию, почему его сын-футболист так популярен: «Все дело в фамилии Арсения»

В Сети уже больше недели футбольные фанаты восхищаются эффектным голом, который забил в ворота противника сын Андрея Аршавина. Этот прием назвали «сухой лист», он заключается в том, что удар осуществляется с углового. Это очень непростой ход. Поэтому 11-летнего сына Андрея Аршавина тут же назвали одним из самых перспективных игроков турнира.

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Казалось бы, отец мальчика футболист Андрей Аршавин должен радоваться тому, что его сын может продолжить футбольную династию, и это так. Однако популярность мальчика спортсмен объяснил по своему.

«Первая реакция, когда увидел гол сына? Да просто за него порадовался. Не понимаю, почему вокруг этого гола такой ажиотаж. Наверное, все дело в том, что фамилия Арсения — Аршавин. Лишний повод мне позвонить, попросить прокомментировать. А парня не нужно теребить. Играет спокойненько — и слава Богу», — подметил Андрей Аршавин.

Напомним, что Арсений по сути рос без отца. Долгое время Андрей Аршавин не общался с Юлией Барановской и старшими отпрысками. От жены футболист ушел, когда та была на восьмом месяце беременности. При этом телеведущая поддержала младшего сына, когда тот захотел заниматься футболом.

По материалам «Спорт-экспресс»