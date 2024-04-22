Кирилл Сафонов сделал предложение руки и сердца Саше Савельевой в церкви при ее родителях

Мама Саши Савельевой в студии программы «Звезды сошлись» рассказала о том, как дочь познакомила их со своим будущим мужем. Теща Кирилла Сафонова подметила, что на тот момент их дочка поступила мудро, она предложила родителям сходить на спектакль своего жениха. Посмотрев игру будущего зятя, близкие экс-солистки группы «Фабрика» были очарованы им. Уже после спектакля Саша Савельева призналась своей маме, что влюблена в Кирилла Сафонова. Спустя какое-то время, актер приехал знакомиться с родителями будущей жены. С собой он привез свою 14-летнюю дочку от предыдущего брака. Девочка маме Саши Савельевой очень понравилась.

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После обеда все семейство вышло на прогулку. Оказывается Кирилл Сафонов приготовил своей невесте сюрприз. Он решил сделать ей предложение руки и сердца прямо при ее родителях.

«Пошли погулять, зашли в церковь. Кирилл встал на одно колено и попросил руки нашей дочери. Мы растерялись, а что мы могли сказать?» — вспоминает мама певицы.

Кстати, именно от мамы Саша Савельева узнала про Кирилла Сафонова. Та была поклонницей сериала «Татьянин день», в котором снимался актер. В свою будущую невесту Кирилл влюбился с первого взгляда, познакомился с Савельевой он в клубе. Та, конечно, тоже знала, что Сафонов популярный актер. Они поженились в 2010 году.