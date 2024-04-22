Щенком на шоу «Маска» оказался Денис Клявер

В это воскресенье, 21 апреля, на НТВ вышел в эфир первый полуфинал пятого сезона популярного проекта «Маска», во время которого был разоблачен очередной участник.

В номинацию на разоблачение, по традиции, попали три Маски - Змей Горыныч, Кот и Щенок. Члены жюри решили, что настало время снять Маску с Щенка.

Судьи хором заявили, что Щенок - это известный исполнитель Жан Милимеров. И не угадали! Когда участник шоу разоблачился, все увидели под Маской популярного певца Дениса Клявера. Судьи признались, что испытали настоящий шок. Они были уверены, что Денис Клявер не принимает участие в проекте.