Щенком на шоу «Маска» оказался Денис Клявер

В это воскресенье, 21 апреля, на НТВ вышел в эфир первый полуфинал пятого сезона популярного проекта «Маска», во время которого был разоблачен очередной участник.
В номинацию на разоблачение, по традиции, попали три Маски - Змей Горыныч, Кот и Щенок. Члены жюри решили, что настало время снять Маску с Щенка.
Судьи хором заявили, что Щенок - это известный исполнитель Жан Милимеров. И не угадали! Когда участник шоу разоблачился, все увидели под Маской популярного певца Дениса Клявера. Судьи признались, что испытали настоящий шок. Они были уверены, что Денис Клявер не принимает участие в проекте.
«Больше я удивилась только Пригожину!» - сказала член жюри певица Валерия, муж которой принимал участие в одном из сезонов «Маски» в костюме Ананаса.
Денис Клявер - Щенок на шоу «Маска». Фото: кадр программы
«Мне так приятно было все это время, благодаря этому Щенку наблюдать за зрителями, оказаться опять в детстве, слушать ваши восхитительные комментарии, которые были для меня бесценны. Сравнения с Жаником - это потрясающе», - обратился разоблаченный Денис Клявер к судьям проекта.
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Пятый сезон шоу «Маска» подходит к завершению. В следующее воскресенье, 28 апреля, состоится второй полуфинал, во время которого определятся финалисты проекта.