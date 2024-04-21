Фахрийе Эвджен без макияжа и с пучком на голове предстала в обнимку с сыном в самолете: как выглядит жена Бурака Озчивита (фото)

В своем микроблоге Фахрийе Эвджен публикует исключительно те снимки, на которых она выглядит как супер-модель. Однако если присмотреться, то можно найти и обычные кадры, на которых жена Бурака Озчивита запечатлена с детьми и на этих фото актриса из турецкого сериала «Королек - птичка певчая» позирует как раз без макияжа.

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Фахрийе Эвджен не постеснялась показать себя на снимке без косметики на лице. Волосы актриса собрала в пучок на затылке, так словно она забыла помыть голову. В таком виде жена Бурака Озчивита позировала в самолете. На плече у Фахрийе дремал их сынишка Керем, а рядом с мамой сидел старший сын Каран. Похоже, что актрису совсем не заботит то, что скажут поклонники, если увидят ее без макияжа.