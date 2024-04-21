Костенко после четвертых родов: «Чувствую себя ужасной мамой и держусь из последних сил»

Модель Анастасия Костенко рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась после больницы. Жена футболиста Дмитрия Тарасова — мама четверых детей. Младшего сына она родила в феврале, мальчика назвали Ярославом. На второй день после родов Анастасия Костенко ощутила, что ее эмоции подавляют грусть и тревожность. Уже в марте модель попала в больницу, при этом супруги не стали называли причину. Известно, что жена футболиста перенесла наркоз и позже заявила, что не берегла себя. Далее ей пришлось принимать антибиотики. Это повлияло на процесс кормления малыша. Пока ей так и не удалось наладить процесс естественного вскармливания.

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«В моей жизни еще не было столько стресса и переживаний. Из-за проблем с грудным вскармливанием. Чувствую себя ужасной мамой и держусь из последних сил. Еще и скорый отъезд мамы является большим поводом для слез», — жаловалась Анастасия Костенко.

По материалам «Вокруг ТВ»