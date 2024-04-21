Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина родила первенца

Дарья Клюкина. Фото: соцсети героя публикации

Дарья изначально пришла в шоу «Холостяк» и боролась за сердце Ильи Глинникова. Однако построить отношения они не смогли. Девушка вернулась на проект спустя год, когда главным героем там был Егор Крид.

Дарья Клюкина, звезда шоу «Холостяк», поделилась радостной новостью со своими поклонниками — она впервые стала мамой. Модель опубликовала в социальных сетях фотографию с новорожденным ребенком, на которой видна маленькая ручка ее малыша. Дарья подписала фотографию «18.04.2024». Кстати, новоиспеченная мамочка пока скрывает пол и имя своего ребенка. Возможно, подробностями модель поделится позже.

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Напомним, что Дарья впервые сообщила о своей беременности в конце ноября, опубликовав видеоролик с заметно округлившимся животом. В 2020 году Дарья вышла замуж за Владимира Чопова, топ-менеджера «Газпром-медиа».

Дарья Клюкина принимала участие в шоу «Холостяк». Она сумела очаровать Егора Крида. Правда их отношения были недолгими. Участие в проекте помогло звездной красотке в личной жизни. Она удачно вышла замуж и не скрывает, что чувствует себя любимой и счастливой. Дарья не скрывала свое интересное положение, а вот фотографии с мужем участница «Холостяка» старается не публиковать. Поклонники поздравляют Дарью Клюкину с пополнением в семье. Многие спрашивают звезду «Холостяка» кто у нее родился: мальчик или девочка.

Дарья Клюкина не скрывала свою беременность. Фото: соцсети героя публикации

Дарья Клюкина стала мамой. Фото: соцсети героя публикации

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