Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина родила первенца

Дарья Клюкина, звезда шоу «Холостяк», поделилась радостной новостью со своими поклонниками — она впервые стала мамой. Модель опубликовала в социальных сетях фотографию с новорожденным ребенком, на которой видна маленькая ручка ее малыша. Дарья подписала фотографию «18.04.2024». Кстати, новоиспеченная мамочка пока скрывает пол и имя своего ребенка. Возможно, подробностями модель поделится позже.

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Напомним, что Дарья впервые сообщила о своей беременности в конце ноября, опубликовав видеоролик с заметно округлившимся животом. В 2020 году Дарья вышла замуж за Владимира Чопова, топ-менеджера «Газпром-медиа».

Дарья Клюкина принимала участие в шоу «Холостяк». Она сумела очаровать Егора Крида. Правда их отношения были недолгими. Участие в проекте помогло звездной красотке в личной жизни. Она удачно вышла замуж и не скрывает, что чувствует себя любимой и счастливой. Дарья не скрывала свое интересное положение, а вот фотографии с мужем участница «Холостяка» старается не публиковать. Поклонники поздравляют Дарью Клюкину с пополнением в семье. Многие спрашивают звезду «Холостяка» кто у нее родился: мальчик или девочка.