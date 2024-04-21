Навка о плотном графике дочки Нади: «Папа ругается! Говорит, что у ребенка совсем не остается выходных»

Татьяна Навка в интервью сайту Teleprogramma.pro призналась, что ее рабочий график не такой насыщенный, как к примеру, у ее младшей дочери Надежды Песковой. И это, по словам фигуристки, совершенно не устраивает отца девочки. Дмитрий Песков недоволен тем, что у Нади практически совсем нет выходных. Она то учится, то тренируется на льду. Ему бы хотелось, чтобы ребенок больше отдыхал.

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«Папа ругается! Говорит, что у ребенка совсем не остается выходных. Вот со съемками тоже смешная история. Мы в Петербург приехали на «Сапсане», и Надя ехала впервые. Говорит: «Мама, я даже на электричке ни разу не ездила!». Приехали в Петербург, я говорю: «Надя, ну как тебе? Ты же первый раз в Петербурге!». А она с юмором отвечает: «Мама, я даже в «Макдоналдсе» ни разу не была, а ты говоришь Санкт-Петербург... живу так, что у меня нет детства», - отметила Татьяна Навка.

По словам фигуристки, она как человек из профессионального спорта, знает, что такое дисциплина. Она требуется не только в спортивной карьере, но и в актерской. Татьяна Навка дала понять, что ее младшая дочь прекрасно чувствует себя не только на льду, но и в кадре. Легко запоминает текст, не стесняется посторонних. Но за работой на площадке стоит огромный труд.