Лера Кудрявцева помирилась с мужем, которого грозилась бросить из-за пьянства

Лера Кудрявцева воссоединилась с мужем, от которого ушла из-за его алкоголизма. В январе она объявила в социальных сетях: «Я ушла от мужа. Алкоголь – зло». Позже телеведущая уточнила, что не планирует разводиться с хоккеистом Игорем Макаровым и помогла ему осознать свою проблему. Она также упомянула, что Игорь отправился на лечение в реабилитационный центр.

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Макаров долгое время хранил молчание, но недавно впервые за долгое время вышел на связь в социальных сетях. Он опубликовал фото с дочерью Машей, которое, судя по всему, сделала Кудрявцева. Затем Игорь разместил кадры, на котором появляется Лера. Семья вместе отправилась на обед в ресторан. Похоже, что телеведущая воссоединилась со своим возлюбленным, которого пыталась лечить от пагубного пристрастия к спиртным напиткам.

Ранее появились слухи о проблемах в браке Кудрявцевой и Макарова. В декабре Лера уехала в Дубай без мужа, а в январе она рассказала о его алкогольной зависимости. Позже она сообщила, что отправила мужа на лечение.

По материалам kp.ru