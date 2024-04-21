75-летняя Алла Пугачева собирается вернуться в Россию в июне, чтобы оформить на себя замок в деревне Грязь. Певица уже несколько раз тайно приезжала на родину. Все-таки здесь у артистки похоронены родители. К тому же, осталась кое-какая недвижимость. За кулисами шоу-бизнеса шепчутся о том, что Примадонна заинтересована в вопросах, которые связаны с имущественными делами. Летом артистка собирается поменять по документам владельца замка в деревне Грязь. Свой приезд в Москву Алла Борисовна запланировала на конец июня, пишет kp.ru.

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Семейство владеет приличной недвижимостью: роскошным домом с прилегающей территорией площадью 2 га. Этот замок с участком можно продать, как считают риэлторы, за 600 млн рублей, но не дороже. Хотя на строительство шоумен Максим Галкин* потратил куда больше. Когда-нибудь особняк станет наследством двойняшек Гарри и Лизы. Возможно, именно поэтому жена иноагента Максима Галкина решила переоформить имущество на себя, чтобы сохранить замок для своих детей, которых она с мужем увезла в Израиль.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.