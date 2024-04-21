Яна Рудковская поселила маму в своем двухэтажном особняке на Рублевке

Яна Рудковская и Евгений Плющенко не скрывают, в самое ближайшее время они планируют снова стать родителями. На этот раз супруги надеются, что у них родится дочка. Фигурист в эфире программы «Ты не поверишь» дал понять, что хотел бы еще как минимум двоих детей, и чтобы это были девочки. Ведь у спортсмена трое сыновей: старший Егор Ермак от первого брака и младшие - 11-летний Саша и трехлетний Арсений уже стоят на коньках. Вот и дочек Евгений Плющенко мечтает сделать спортсменками, может быть даже хоккеистками.

Внучек с нетерпением ждет и мама Яны Рудковской. Продюсер поселила тещу Евгения Плющенко в своем двухэтажном особняке на Рублевке. А летом вся семья ездит в Сочи, где у Светланы Николаевны есть свой дом.

«Море, Красная поляна, старшие внуки приезжают», - говорит теща Евгения Плющенко, имея в виду сына Яны от Виктора Батурина Николая и пасынка Андрея.

Николай закончил МГИМО с красным дипломом, помогает звездной маме с бизнесом, ведет все китайские проекты Евгения Плющенко, все, что связано с шоу и мюзиклами, а также открытием спортивных школ.