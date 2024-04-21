Таисия Повалий снимала трехкомнатную квартиру в панельной многоэтажке за 150 тысяч рублей

Таисия Повалий оставила в Киеве роскошную квартиру и особняк в греческом стиле, когда решила перебраться жить в Россию. При этом певица была вынуждена жить на съемных квартирах, купить сразу свою жилплощадь ей не удалось. Уж слишком высокие цены, даже по меркам звезд. Похоже, что артистка копила на ипотеку. Собрав нужную сумму, она взяла кредит на покупку собственного жилья.

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«Собирал деньги на квартиру в Москве, не хватило! Купил дачу в Испании», - шутила Таисия Повалий.

За съемную трехкомнатную квартиру в панельной многоэтажке певица платила каждый месяц приличную арендную плату, около 150 тысяч рублей.

«Очень жаба давит отдавать деньги столько лет кому-то», - сетовала певица в эфире программы «Ты не поверишь!».

Пишут, что Таисия Повалий купила скромный особняк за 45 миллионов рублей. Новоселье артистка пока еще не отмечала, копит на кредит, платить по ипотеке, как выразилась Таисия, ей долго.