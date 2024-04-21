Сын Куклачева о здоровье отца на фоне инфаркта: «Он сел и сказал: «Дим, у меня что-то в груди, вызови врачей»

Сын Юрия Куклачева Дмитрий в программе «Ты не поверишь!» раскрыл подробности того, что случилось с его отцом на юбилейном концерте. После первого акта дрессировщик почувствовал себя плохо. Но несмотря на это, он продолжал принимать поздравления от звездных гостей и поклонников в антракте, улыбаясь и делая вид, что все в порядке. Оказывается, уже на тот момент его беспокоили боли в груди. Он позвал к себе сына и попросил вызвать бригаду скорой помощи. Позже стало известно, что у Юрия Куклачева произошел инфаркт.

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«Он сел и сказал: «Дим, у меня что-то в груди, вызови врачей». Я держал его за руку, пока отцу делали укол. В больницу с ним поехала жена. Он так ждал этого юбилея, так готовился к нему. Никогда ни на что не жаловался», - отметил Дмитрий Куклачев.

В свое время дрессировщик перенес коронавирус, у Юрия Куклачева было 80% поражения легких. Но артист сумел восстановиться. Однако проблемы с сердцем оказались серьезными. Куклачеву провели трехчасовую операцию, ему установили 5 кардиостендов, все делали на живую, под местным наркозом. А ведь за неделю до этого дрессировщик прошел диспансеризацию. Его ничего не беспокоило. Сейчас Юрий Куклачев уже идет на поправку и чувствует себя лучше.