Алдонин о воспитании дочки Веры: «Если бабушка не справляется, звонок папе! Сразу отрезвляет»

Евгений и Ольга Алдонины в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказали о том, как они воспитывают своих детей. 7-летний сын пары Артем занимается футболом, а четырехлетняя дочка Анжелика увлекается гимнастикой. Футболист находит время и на то, чтобы проконтролировать 17-летнюю дочку Веры, которая живет с родителями покойно мамы Юлии Началовой. И если бабушка Веры понимает, что не справляться с какими-то вопросами, то сразу подключает отца девочки.

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«В рестораны с подружками мы отпускаем только на выходных и в дневное время. Вера щадит мою нервную систему. Но если бабушка чувствует, что не справляется, звонок папе! Сразу отрезвляет», - признается Евгений Алдонин.

Мачеха Ольга старается радовать падчерицу подарками и чаще всего покупает ей косметику. У Веры с женой отца один размер одежды, и однаковые предпочтения в музыке.