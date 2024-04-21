Алдонин объяснил, почему не забрал дочь у родителей Началовой, когда та умерла: «Для Веры это была привычная среда»

Евгений и Ольга Алдонины пришли в студию программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», рассказав о том, как они познакомились и полюбили друг друга. Ольга дала понять, что не сразу влилась в семью футболиста. Она не спешила с тем, чтобы познакомиться с его дочкой Верой, считая, что ее роман с отцом девочки может быть непродолжительным.

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А после того, как в семье случилась трагедия: умерла первая жена футболиста певица Юлия Началова, они сразу же предложили Вере жить с ними. Но та не захотела переезжать к отцу. Давить на ребенка, футболист не стал. Он понимал, что его дочке будет лучше с родителями мамы - бабушкой и дедушкой. Тем более они не препятствовали ему видеться и общаться с дочерью.