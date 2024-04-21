Мачеха Веры Алдониной: «Я Жене говорила: «Каждую девушку знакомить со своей дочерью не надо»

Ольга Алдонина в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» призналась, что ее муж хотел сразу же познакомить ее со своей дочерью Верой. Однако девушка считала, что еще не настал нужный момент. Ведь они только-только начали встречаться. И Ольга не была уверена в том, что их отношения перерастут во что-то более серьезное.

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«Зачем травмировать ребенка? Я Жене говорила: «Каждую девушку знакомить со своей дочерью не надо». Вот когда ты определишься четко. Тетя сегодня одна, завтра другая», - отметила жена Евгения Алдонина.

Зато футболист считал, что их роман будет особенным. Он видел в Ольге ту, с кем хотел бы сойтись. Ему нравилась ее рассудительность, жизненная позиция. Он видел в ней серьезного взрослого человека. В Ольге не было ничего показного, когда она общалась с Верой.