Ольга Алдонина рассказала о травле со стороны хейтеров: «Ну я же вторая жена»

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга Алдонина в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ рассказала о том, как ей удалось справиться с тем, что в ее адрес начал идти хейт.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Я не понимала, почему ко мне такое отношение. Что я такого сделала. Желали всего самого плохого, мне и детям. Ну я же вторая жена. Пойду в караоке - не так пою, копирую кого-нибудь (намекали на ныне покойную Юлию Началову, - Прим. ред.) Не так стою... Сейчас это история уже успокоилась», - уточнила Ольга Алдонина.

Кстати, жена футболиста Евгения Алдонина дала понять, что возлюбленный не ограничивает ее в тратах. У нее нет лимита на шопинг. Девушка может тратить столько, сколько считает нужным. Ольга следует своему лимиту, старается экономить.

«Я понимаю, сколько можно, сколько нет на данный момент. Могу сумку купить дорогую, сапоги. 100 - 150 тысяч рублей потратить», - призналась жена Евгения Алдонина, заявив, что старается зарабатывать самостоятельно, к примеру, она делает украшения ручной работы, бижутерию.

Эти украшения Ольга Алдонина продает, она создала свой мини-бизнес. Этих средств ей хватает, на маленькие девичьи радости, к примеру, чтобы сделать маникюр.