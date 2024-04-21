Мачеха Веры Алдониной о знакомстве с ее отцом: «Думала, футболисты гулящие»

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга Алдонина в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ рассказала о том, как она познакомилась с будущим мужем. Оказывается, он нашел ее в соцсетях, сразу написал и предложил встретиться. Как только Ольга поняла, что на свидание ее зовет известный на всю страну футболист, бывший муж певицы Юлии Началовой, то сразу подумала, что едва ли их знакомство перерастет во что-то большее.

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«Думала, что футболисты, спортсмены несерьезные, непостоянные, гулящие. Слишком веселые для меня. Он мне написал в соцсетях. Видимо, понравились фотографии мои. Потом я поняла, кто мне пишет и подумала: Нет, нет! Это не мой вариант. Я публичности этой не хотела», - заверила жена Евгения Алдонина.

Сам футболист признался, что в то время он строил активно карьеру, у него было мало времени на то, чтобы общаться с девушками. Поэтому их знакомство с Ольгой немного растянулось. Только год они переписывались.