Саймон Марданшин из «Дома-2» сделал предложение Эльвире Гох: «Птичка моя, я тебя люблю»

Участник реалити-шоу «Дом-2» Саймон Марданшин сделал необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной на баскетбольном матче. В прошлом Саймон пытался построить отношения с разными девушками как на проекте, так и за его пределами. Однако после ряда неудач он остановил свой выбор на модели Эльвире Гох, с которой был в отношениях на «Доме-2». Пара покинула проект вместе. Их отношения стали развиваться стремительно, и уже через несколько месяцев после начала романа 31-летний Саймон Марданшин предложил Гох выйти за него замуж.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Саймон решил задать этот важный вопрос прямо на баскетбольном матче, где присутствовали сотни людей. Он пригласил Эльвиру на игру своей команды, взял микрофон и сделал ей предложение на площадке. Девушка ответила согласием. Ранее некоторые пользователи Сети сомневались в серьезности намерений Саймона, учитывая его прошлые отношения на проекте. Однако, похоже, что на этот раз все серьезно.