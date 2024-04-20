Максим Виторган прогулялся по Москве с сыном от Ксении Собчак

Известный актер Максим Виторган, бывший муж светской львицы и журналистки Ксении Собчак, поделился в микроблоге снимками с прогулки с сыном Платоном.

В кадре звездный отец и его сын от Ксении Собчак запечатлены на одной из улиц в центре Москвы. Максим Виторган и Платон прогуливались, взявшись за руки. Судя по всему, оба были рады этой встрече. В кадре и Максим Виторган, и Платон запечатлены улыбающимися. В руках у Платона гербера. Правда, Максим Виторган не стал объяснять происхождения цветка и кому он предназначен. Не исключено, что это подарок поклонников его сыну. Ведь, если верно растолковать намек Виторгана, у Платона в эту субботу был концерт. Мальчик занимается музыкой, он играет на фортепиано.

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