Жена Алдонина о том, почему не хотела знать его дочку от Началовой: «Я считала, что рано»

Нынешняя жена футболиста Евгения Алдонина Ольга призналась, что несколько лет назад отказалась знакомиться с дочкой своего избранника от брака с певицей Юлией Началовой Верой.

Ольга Алдонина призналась, что переживала, что такая встреча может травмировать ребенка. Тогда роман Ольги с футболистом Евгением Алдониным только начинался. Рассудительная девушка не хотела торопить события.

«Я считала, что рано. У нас еще не начались отношения. Я Жене сказала: «Давай мы еще узнаем друг друга». Потом, когда я уже поняла, что мы с Женей будем вместе, что мы пара, я приняла предложение познакомиться. И мы пошли погуляли. Вера очень открытая. Мы сразу нашли общий язык», - поделилась Ольга Алдонина в беседе с ведущей шоу «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой.

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Сейчас 17-летняя Вера Алдонина и ее мачеха Ольга - лучшие подруги. Вера живет с бабушкой и дедушкой, но она - желанная гостья в доме своего отца. Вера проводит с папой, его женой и детьми выходные и каникулы. Правда, в последнее время у повзрослевшей Верочки часто бывают свои планы на выходные, и она вполне может не принять приглашение папы приехать в гости.