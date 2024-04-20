Жена Евгения Алдонина о Юлии Началовой: «Мы были знакомы, но не общались, никаких откровенных разговоров»

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга в программе НТВ «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой рассказала о своих отношениях с Юлией Началовой. Певица была первой женой Евгения Алдонина, в браке с ним родила дочку Веру, которой сейчас семнадцать лет.

Ольга Алдонина призналась, что с Юлией Началовой они подружиться не сумели.

«Я была знакома с Юлей, мы виделись несколько раз. Но мы не общались, не было никаких откровенных разговоров и дружбы. То есть, привет, пока», - поделилась Ольга Алдонина.

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Зато с дочкой мужа и Юлии Началовой Верой Алдониной Ольга сразу нашла общий язык. 17-летняя Вера и ее мачеха, которые познакомились больше девяти лет назад, очень дружны. У них одинаковые вкусы, размер одежды и вообще много общего. Вера Алдонина - желанная гостья в доме своего отца. Ей здесь всегда рады.

Лера Кудрявцева во время программы призналась, что близко дружила с Юлией Началовой, и вспомнила, что та всегда с большой теплотой отзывалась о бывшем муже и отце своей дочери Веры Евгении Алдонине.