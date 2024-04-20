Бывшая жена Кержакова Тюльпанова озвучила, сколько денег он дает на сына: «15 тысяч рублей»

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова после развода с ним одна растит сына Артема. Мальчику сейчас шесть лет. Как и его папа, Артем увлечен футболом. На тренировки Артема водят няни, которых у него две.

Вместе с мамой Артем живет в просторном красивом доме, который достался ему от деда, отца Миланы Тюльпановой, экс-председателя Заксобрания Санкт-Петербурга.

Помимо футбола Артем занимается английским языком и борьбой. В беседе с корреспондентами программы НТВ «Секрет на миллион» мальчик признался, что его заветная мечта - увидеться с папой.

По словам Миланы Тюльпановой, Кержаков не видел сына уже полтора года. Они только периодически созваниваются. Роль отца в жизни мальчика сейчас сводится только к алиментам.

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