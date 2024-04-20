Бывшая жена Кержакова Тюльпанова озвучила, сколько денег он дает на сына: «15 тысяч рублей»

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова после развода с ним одна растит сына Артема. Мальчику сейчас шесть лет. Как и его папа, Артем увлечен футболом. На тренировки Артема водят няни, которых у него две.
Вместе с мамой Артем живет в просторном красивом доме, который достался ему от деда, отца Миланы Тюльпановой, экс-председателя Заксобрания Санкт-Петербурга.
Помимо футбола Артем занимается английским языком и борьбой. В беседе с корреспондентами программы НТВ «Секрет на миллион» мальчик признался, что его заветная мечта - увидеться с папой.
По словам Миланы Тюльпановой, Кержаков не видел сына уже полтора года. Они только периодически созваниваются. Роль отца в жизни мальчика сейчас сводится только к алиментам.
Сын Александра Кержакова Артем. Фото: кадр программы «Секрет на миллион»
Милана Тюльпанова озвучила размер алиментов в эфире программы «Секрет на миллион». Услышав сумму, ведущая шоу Лера Кудрявцева заметила, что для Тюльпановой это просто смехотворная сумма. Милана, к слову, владеет собственным агентством по организации праздников, которое открыла на деньги отца-сенатора.
«Кержаков присылает каждый месяц алименты - 15 тысяч рублей. Я ему иногда отправляю их обратно, когда злюсь», - рассказала Милана Тюльпанова.