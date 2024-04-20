Бывший муж Началовой Алдонин об отношениях с дочкой Верой: «Можно получить отказ»

Футболист Евгений Алдонин, бывший муж певицы Юлии Началовой, рассказал, что всегда рад видеть 17-летнюю дочь Веру в своем доме.
Вера Алдонина дружна со своей мачехой Ольгой Алдониной и обожает младших брата и сестру.
Когда не стало Юлии Началовой, Евгений Алдонин предлагал дочери переехать жить к нему. Но было принято решение, что Вера поселится у бабушки с дедушкой, родителей мамы. А к папе Вера часто приезжает в гости, в его семье ей всегда рады. Как правило, Вера проводит с папой, его женой и детьми каникулы.
Вера Алдонина с папой и его сыном и дочкой в студии программы «Секрет на миллион». Фото: кадр программы
На программе НТВ «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой Евгений Алдонин рассказал, что у взрослеющей дочери сейчас очень много своих дел. И в последнее время Вера вполне может ответить отказом на предложение отца и мачехи приехать к ним в гости.
«Сейчас зовем в гости, но знаем, что можно получить отказ»,- поделился Евгений Алдонин.
Футболист дал понять, что является авторитетом для дочери. Иногда бывает и так, что Вере важно услышать его веское слово.
«Когда бабушка не справляется, звонок папе отрезвляет», - отметил Евгений Алдонин.