Бывший муж Началовой Алдонин об отношениях с дочкой Верой: «Можно получить отказ»

На программе НТВ «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой Евгений Алдонин рассказал, что у взрослеющей дочери сейчас очень много своих дел. И в последнее время Вера вполне может ответить отказом на предложение отца и мачехи приехать к ним в гости.

«Сейчас зовем в гости, но знаем, что можно получить отказ»,- поделился Евгений Алдонин.

Футболист дал понять, что является авторитетом для дочери. Иногда бывает и так, что Вере важно услышать его веское слово.