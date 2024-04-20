Милана Тюльпанова заявила, что Александр Кержаков женился на ней по расчету: «Эта цель присутствовала»

Бывшая жена известного футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова в программе «Секрет на миллион» с ведущей Лерой Кудрявцевой сделала признание.

Она объяснила, почему считает, что Кержаков женился на ней по расчету. По словам Тюльпановой, футболист хотел, чтобы влиятельный отец Миланы помог ему устроиться после завершения футбольной карьеры.

«Прошло уже много времени. И я не могу сказать, что люди идут на какой-то шаг исключительно с конкретной целью. Но я считаю, что эта цель тоже присутствовала. Мой папа был председателем Заксобрания Санкт-Петербурга. С определенного момента нашего супружества начались разговоры о том, что у Александра скоро заканчивается карьера, что он не понимает, куда дальше двигаться», - поделилась Милана Тюльпанова.

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Милана Тюльпанова и Александр Кержаков развелись в 2019-м году. У пары есть сын. Шестилетний Артем живет с мамой и папу не видео уже полтора года.