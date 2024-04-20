Жена Евгения Алдонина о знакомстве с дочерью Юлии Началовой: «У меня был страх»

Футболист Евгений Алдонин и его жена Ольга стали гостями программы НТВ «Секрет на миллион». Супруги, в частности, рассказали ведущей шоу Лере Кудрявцевой о том, как Евгений Алдонин познакомил возлюбленную со своей дочкой Верой, которая появилась на свет в его браке с певицей Юлией Началовой.
Ольга Алдонина призналась, что переживала по поводу первой встречи с Верой, так так в тот момент еще не понимали, что у них с Евгением все серьезно.
«У меня был страх. Женя меня хотел познакомить меня с Верой рано. Я ему говорила, что каждую девушку знакомить с дочкой не надо», - поделилась Ольга Алдонина.
Ольга Алдонина в студии программы «Секрет на миллион». Фото: кадр программы
Евгений Алдонин же отметил, что он не сомневался в том, что Ольга и Вера подружатся. И даже не волновался по этому поводу. А ведь оказался прав!
Чуть позже Ольга Алдонина согласилась на знакомство с дочерью Евгения Алдонина.
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«Мы пошли погуляли. Вера очень открытая, с ней легко. Мы друг другу понравились», - рассказала Ольга Алдонина.