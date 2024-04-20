Жена Евгения Алдонина о знакомстве с дочерью Юлии Началовой: «У меня был страх»

Футболист Евгений Алдонин и его жена Ольга стали гостями программы НТВ «Секрет на миллион». Супруги, в частности, рассказали ведущей шоу Лере Кудрявцевой о том, как Евгений Алдонин познакомил возлюбленную со своей дочкой Верой, которая появилась на свет в его браке с певицей Юлией Началовой.

Ольга Алдонина призналась, что переживала по поводу первой встречи с Верой, так так в тот момент еще не понимали, что у них с Евгением все серьезно.