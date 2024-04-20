Ольга Бузова в черном кожаном платье с драпировкой покрасовалась на красной дорожке

В качестве акссесуаров у Ольги Бузовой в тот вечер была не только стильная сумочка и массивные украшения, но и огромный черный зонт. В день открытия ММКФ на Москву обрушился ливень и ураган. Так что, позировать на красной дорожке в минувшую пятницу звездам пришлось в экстремальных условиях.

Еще больше подробностей с красной дорожки ММКФ в материале Teleprogramma.pro