Ольга Бузова в черном кожаном платье с драпировкой покрасовалась на красной дорожке

Певица и телеведущая Ольга Бузова в минувшую пятницу, 19 апреля, отметилась на открытии 46-го Московского международного кинофестиваля.
Теледива охотно позировала на красной дорожке, для выхода на которую выбрала тотально черный наряд. Ольга Бузова облачилась в кожаное платье с драпировкой. Руки теледивы абсолютно полностью скрывали длинные перчатки.
Ольга Бузова в тот вечер была фактически в наглухо закрытом наряде, что для нее очень революционно и необычно. Как правило, звезда обожает демонстрировать открытые участки тела публике. Но видимо, взрослеет. На этот раз поклонники смогли только лицезреть шею и голову Ольги Бузовой.
Ольга Бузова на красной дорожке ММКФ. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
В качестве акссесуаров у Ольги Бузовой в тот вечер была не только стильная сумочка и массивные украшения, но и огромный черный зонт. В день открытия ММКФ на Москву обрушился ливень и ураган. Так что, позировать на красной дорожке в минувшую пятницу звездам пришлось в экстремальных условиях.
Еще больше подробностей с красной дорожки ММКФ в материале Teleprogramma.pro