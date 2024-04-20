Евгений Миронов впервые появился на публике с десятилетним сыном

Евгений Миронов. Фото: Global Look Press

Худрук театра Наций Евгений Миронов вывел в свет своего наследника Петра.

В минувшую пятницу, 19 апреля, в столице открылся 46-й Московский международный кинофестиваль.

Появление актера, художественного руководителя театра Наций Евгения Миронова с сыном Петром на красной дорожке стало, пожалуй, главной сенсацией открытия ММКФ.

Отец и сын позировали фотографам, взявшись за руки. Евгений Миронов широко улыбался. Рядом с ним стоял десятилетний Петя, которому пока только предстоит привыкнуть к вниманию публики.

Интересно, что звездный папа и его наследник выбрали для выхода в свет галстуки одинакового оттенка.

Евгений Миронов с сыном Петром. Фото: Владимир Веленгурин/«Комсомольская правда»

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Поклонники тут же отметили, что сын Евгения Миронова - весьма симпатичный парень, с роскошной шевелюрой, унаследовавший внешность своего отца. 

Teleprogramma.pro стало известно, что во время открытия ММКФ Евгений Миронов получил из рук Никиты Михалкова награду имени Константина Станиславского - «Верю».

Напомним, Евгений Миронов до последнего момента скрывал от общественности своего сына. Актер - отец-одиночка. Наследника Миронову выносила и родила суррогатная мать. 

Евгений Миронов довольно часто приводит Петю с собой в театр, где для мальчика обуродована собственная комната. Известно, что ранее Евгений Миронов представлял Петю своим коллегам как племянника. Хотел как можно дольше сохранить свою личную тайну. Появление Евгения Миронова с сыном на красной дорожке ММКФ стало первым совместным их выходом в свет.

По материалам kp.ru

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