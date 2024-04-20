Евгений Миронов впервые появился на публике с десятилетним сыном

В минувшую пятницу, 19 апреля, в столице открылся 46-й Московский международный кинофестиваль.
Появление актера, художественного руководителя театра Наций Евгения Миронова с сыном Петром на красной дорожке стало, пожалуй, главной сенсацией открытия ММКФ.
Отец и сын позировали фотографам, взявшись за руки. Евгений Миронов широко улыбался. Рядом с ним стоял десятилетний Петя, которому пока только предстоит привыкнуть к вниманию публики.
Интересно, что звездный папа и его наследник выбрали для выхода в свет галстуки одинакового оттенка.
Евгений Миронов с сыном Петром. Фото: Владимир Веленгурин/«Комсомольская правда»
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Поклонники тут же отметили, что сын Евгения Миронова - весьма симпатичный парень, с роскошной шевелюрой, унаследовавший внешность своего отца.
Teleprogramma.pro стало известно, что во время открытия ММКФ Евгений Миронов получил из рук Никиты Михалкова награду имени Константина Станиславского - «Верю».
Напомним, Евгений Миронов до последнего момента скрывал от общественности своего сына. Актер - отец-одиночка. Наследника Миронову выносила и родила суррогатная мать.
Евгений Миронов довольно часто приводит Петю с собой в театр, где для мальчика обуродована собственная комната. Известно, что ранее Евгений Миронов представлял Петю своим коллегам как племянника. Хотел как можно дольше сохранить свою личную тайну. Появление Евгения Миронова с сыном на красной дорожке ММКФ стало первым совместным их выходом в свет.
По материалам kp.ru