Евгений Миронов впервые появился на публике с десятилетним сыном

В минувшую пятницу, 19 апреля, в столице открылся 46-й Московский международный кинофестиваль.

Появление актера, художественного руководителя театра Наций Евгения Миронова с сыном Петром на красной дорожке стало, пожалуй, главной сенсацией открытия ММКФ.

Отец и сын позировали фотографам, взявшись за руки. Евгений Миронов широко улыбался. Рядом с ним стоял десятилетний Петя, которому пока только предстоит привыкнуть к вниманию публики.

Интересно, что звездный папа и его наследник выбрали для выхода в свет галстуки одинакового оттенка.