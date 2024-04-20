На шоу «Голос» объявили имена финалистов: неожиданные результаты

В минувшую пятницу, 19 апреля, на Первом канале в прямом эфире показали полуфинал двенадцатого сезона популярного проекта - шоу «Голос».

Стало известно, кто же из исполнителей прошел в финал сезона. Было несколько неожиданных моментов, некоторые решения наставников удивили поклонников проекта.

Открыли выпуск участники из команды Полины Гагариной - Евгений Курчич и Богдан Шувалов. В финале «Голоса» своим выступлением предстоит удивить публику Богдану Шувалову.

Затем на сцену вышли Бэка Шошиашвили и Анастасия Садковская из команды Антона Беляева. В финал прошла Анастасия Садковская, которой Беляев отдал свои 60 процентов. Телезрители были с ним солидарны.

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Наставнику Владимиру Преснякову пришлось делать сложный выбор между Дарьей Звездиной и Георгием Русских. Он отдал предпочтение Русских, и после зрительского голосования молодой вокалист прошел в финал.

Завершили полуфинал выступления исполнителей из команды Zivert - Алексея Сулимы и Полины Чусовитиной. Наставница отдала свой голос за Сулиму, он и прошел в финал, который состоится 27 апреля.