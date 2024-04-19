Никита Михалков дал оценку покинувшему Россию Семену Слепакову*: «Это современный Гоголь»

Известный режиссер Никита Михалков в ходе пресс-конференции, посвященной открытию 46-го Московского международного кинофестиваля, высказался об артистах, принявших решение уехать из России на фоне мировых событий.

Никита Михалков признался, что сожалеет об отъезде только некоторых из них. Режиссер фактически заявил, что ему был симпатичен как автор Семен Слепаков*, которого он сравнил по силе таланта с Николаем Гоголем. И именно в России, по мнению Михалкова, был востребован талант Слепакова*.

«Все его песни, его фильм замечательный «Домашний арест». Это Гоголь современный! И вот он уехал… Они все думали, что все будет также. А так не получается, потому что того интереса, который испытывали люди, слушая того же Слепакова*, хохотали, аплодировали, нет. Там таких людей не так много», - высказался Никита Михалков.

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