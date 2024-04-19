Умер актер Никитин, который снимался с Зеленским в сериале «Слуга народа»

Умер актер театра и кино Петр Никитин в возрасте 61 года. О кончине артиста сообщил сайт Национального академического драмтеатра имени Ивана Франко.

В настоящий момент причина смерти актера театра и кино не уточняется. Петр Никитин родился 20 февраля1963 года, окончил Харьковский госинститут искусств, служил в Государственном академическом русском драмтеатре имени Пушкина, был актером Центра современного искусства «Новая Сцена».

Широкий круг зрителей узнал об артисте Петре Никитине в 2017 году, когда он появился в кинокомедии «Слуга народа — 2. От любви до импичмента».

Напомним, в этой же ленте снимался Владимир Зеленский, который на тот момент имел славу комика и артиста юмористического жанра. Многосерийная лента «Слуга народа — 2» повествовала о простом учителе, который неожиданно возглавил страну.

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