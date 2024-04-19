Никита Михалков о звездах, уехавших из России: «Мне не жалко этих людей»

Режиссер Никита Михалков пообщался с журналистами во время пресс-конференции, посвященной 46-му Московскому международному кинофестивалю, который открылся в столице в эту пятницу, 19 апреля.

В частности, представители СМИ в который уже раз спросили у Никиты Сергеевича, каково его отношение к артистам, покинувшим Россию. Говоря на эту тему, Никита Михалков вспомнил о событиях начала прошлого века, когда из России на «философских» пароходах уезжали известные ученые, писатели, музыканты.

«Их имена были настолько велики, что уничтожить их было нельзя, можно было только выслать. Всю свою оставшуюся жизнь они посвятили родине. Это целый пласт эмигрантской культуры, выпукло показавший страну, которую они любили и потеряли. А эти люди уехали сами, уехали из страны, где их любили, платили большие деньги. Мне не жалко этих людей», - высказался Никита Михалков.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».