Никита Михалков об альтернативе «Оскару»: «В следующем году мы надеемся провести Евразийскую премию»

В Москве с 19 по 26 апреля проходит 46-й Московский международный кинофестиваль. Как рассказал на пресс-конференции, посвященной открытию кинофорума президент фестиваля Никита Михалков, на этот раз в фестивале принимают участие более 240 картин из 56 стран.

Рассказал Никита Михалков во время брифинга и о том, как идет работа над созданием альтернативы премии «Оскар» - новой Евразийской премии.

«В следующем году мы надеемся провести Евразийскую премию, организованную Евразийской Академией. Договоренности были на самом высоком уровне с руководством Китая. Индии, России. Думаю, что в принципе, в сегодняшней ситуации перераспределения интересов в сторону интересов Востока такая Академия была бы очень нужна. Мы все видим и понимаем, как меняются критерии фестивалей, на которые мы рвались, и были счастливы получать там призы, как они становятся зацензурированы определенными требованиями, без исполнения которых картина не только не может получить приз, но даже и попасть на конкурс. Тоже самое произошло и с «Оскаром». По тому, какие картины стали получать призы, как лучшие иностранные, тенденция ясна», - поделился Никита Михалков.

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Никита Михалков добавил, что из-за мощной спины Голливуда и европейского кино в тени оставались иранское кино, корейское, китайское, латино-американское. Что, конечно же, несправедливо и незаслуженно.