Владимир Долинский о маленьком внуке: «Огромное счастье, которое случилось в нашей семье»

Известный актер Владимир Долинский 20 апреля отпразднует свой юбилей. Знаменитости исполнится 80 лет. Несмотря на почтенный возраст, Владимир Долинский продолжает активно работать. Он играет в спектаклях, ездит на гастроли и нечасто бывает дома.

Но сил Владимиру Долинскому придает вовсе не факт его востребованности в профессии. Своим главным счастьем, стимулом и мотивацией Владимир Долинский называет долгожданного внука, которого ему подарила дочь. Мальчику уже год и восемь месяцев. Он начал разговаривать. Правда, пока малыша понимает только его мама.

«Сил придает мне и огромное счастье, которое случилось в нашей семье. У меня же внук родился», - поделился Владимир Долинский.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Актер признался, что во время интервью умудряется играть с внуком в футбол. Видится Долинский с долгожданным наследником раза три-четыре в неделю. Больше не получается, много работы.

По материалам MK.RU