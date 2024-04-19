Сын Юрия Куклачева Дмитрий: «Отец выглядит бодрым и рвется в бой»

Стали известны последние данные о состоянии известного дрессировщика конек Юрия Куклачева. Врачи разрешили ему вставать и понемногу ходить по палате.
По словам сына Юрия Куклачева Дмитрия, 75-летний артист полон сил и поскорее хочет вернуться к работе.
«Отец выглядит бодрым и рвется в бой, хотя ему настоятельно рекомендуют покой, лекарства и пока — никаких выступлений», - рассказал Юрий Куклачев.
Врачи предполагают, что под их наблюдением дрессировщик останется еще пару недель, а затем ему предстоит реабилитация. Воссоединиться с семьей Юрий Куклачев сможет только через несколько недель.
Пока же он попросил близких принести ему в клинику мандарины - для настроения, и бритву, чтобы привести себя в порядок.
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Напомним, Юрий Куклачев был госпитализирован 12 апреля. Врачи диагностировали у него инфаркт и экстренно прооперировали.
По материалам телеграм-канала Mash