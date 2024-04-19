Татьяна Овсиенко прокомментировала свой внешний вид: «Нужно больше ходить в тренажерный зал, а я лентяйка»

57-летняя певица Татьяна Овсиенко, которая была невероятно популярна в 90-х годах прошлого века, на днях напугала фанатов своим внешним видом.

Поклонники помнят Татьяну Овсиенко белокурой дивой с шикарной фигурой, с красивым лицом, стройными ногами. А недавно на концерте в Краснодаре на публике предстал фактически антипод звезды. В сгорбленной и плохо выглядящей даме фанаты с трудом узнали диву из девяностых. А ведь 57 лет сейчас совсем не возраст, тем более, для знаменитостей, которым доступны все ресурсы.

Сразу появились слухи о том, что Татьяна Овсиенко злоупотребляет спиртным.

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