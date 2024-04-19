Алена Водонаева и Виктория Боня познакомили детей и прогулялись с ними по Красной площади

Похоже, ссорам бывших участниц «Дома-2» Алены Водонаевой и Виктории Бони положен конец. На днях Водонаева и Боня встретились в Москве и даже представили друг другу своих детей.
Напомним, у Алены Водонаевой подрастает сын Богдан, а у Виктории Бони - дочь Анжелина Летиция.
Судя по всему, все четверо чувствовали себя комфортно в обществе друг друга. И были вдохновлены совместной прогулкой по Красной площади.
Алена Водонаева разместила снимки в своем микроблоге.
«У нас на Руси сначала принято хорошенько подраться, а потом детей знакомить. Традиция такая, ничего не поделаешь», - подписала кадры Алена Водонаева.
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На публикацию тотчас отозвалась Вика Боня. Она дала понять, что и ей понравился променад в компании Водонаевой и ее сына.
«Это легендарные фотки и надо их распечатать чтобы через 40 лет на них смотреть и думать, какие мы были молодые и красивые», - написала в комментариях Виктория Боня.