Ефременкова о сыновьях-близнецах: «Как только малыши что-то делают правильно, мы хлопаем в ладоши»

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова засняла подросших сыновей-близнецов Кристиана и Даниэля во время занятий дома с няней.

Малыши под руководством наставницы собрали пирамидку. Они очень старались. А временами капризничали. Юлия Ефременкова рассказала, как она мотивирует сыновей на действия. Молодая мама вместе с помощницей аплодирует мальчикам при малейшем успехе. Те очень радуются.