Ефременкова о сыновьях-близнецах: «Как только малыши что-то делают правильно, мы хлопаем в ладоши»

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети Юлии Ефременковой

Экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова радуется успехам сыновей-близнецов.

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова засняла подросших сыновей-близнецов Кристиана и Даниэля во время занятий дома с няней. 

Малыши под руководством наставницы собрали пирамидку. Они очень старались. А временами капризничали. Юлия Ефременкова рассказала, как она мотивирует сыновей на действия. Молодая мама вместе с помощницей аплодирует мальчикам при малейшем успехе. Те очень радуются.

«У нас традиция, как только малыши что-то делают правильно, мы хлопаем в ладоши», - рассказала Юлия Ефременкова в микроблоге.

Сыновья-близнецы Юлии Ефременковой. Фото: соцсети Юлии Ефременковой

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Напомним, Юлия Ефременкова воспитывает полуторагодовалых сыновей-близнецов одна. С отцом мальчиков она рассталась. В наследство от Мондезира Кристиану и Даниэлю досталась яркая внешность - они мулаты. В Сети их называются ласково черноглазыми пупсиками.

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