Ирина Агибалова из «Дома-2» приводит в порядок сад в особняке на Кипре: «Сегодня обрезка гибискусов»

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова вместе с мужем на днях прилетели на Кипр. У пары здесь роскошный особняк, в котором она проводит несколько теплых месяцев. Зимовать же Ирина Александровна и Юрий Васильевич предпочитают в Москве, где у них есть просторная квартира.
Из-за того, что хозяева довольно продолжительное время отсутствовали, пришел в запустение сад особняка. И сейчас Ирина Агибалова занимается тем, что активно приводит его в порядок. В этом вопросе она большая мастерица!
«Доброе утро! Сегодня продолжаем с садом работать. Сегодня у нас будет обрезка гибискусов», - поделилась в микроблоге Ирина Агибалова.
Ирина Агибалова показала, что получилось после обрезки лишних побегов. Кусты стали ровнее, и открылась дорожка между ними. Теперь удобно ходить.
«Здесь я подровняла, чтобы можно было ходить», - добавила Ирина Агибалова.
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Показала Ирина Агибалова и свое любимое место в саду.
«Место, где отдыхает мое сердце, это мои розы», - поделилась красотой Ирина Александровна.
Розы в сады Ирины Агибаловой на Кипре. Фото: соцсети Ирины Агибаловой