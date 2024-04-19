Ирина Агибалова из «Дома-2» приводит в порядок сад в особняке на Кипре: «Сегодня обрезка гибискусов»

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова вместе с мужем на днях прилетели на Кипр. У пары здесь роскошный особняк, в котором она проводит несколько теплых месяцев. Зимовать же Ирина Александровна и Юрий Васильевич предпочитают в Москве, где у них есть просторная квартира.

Из-за того, что хозяева довольно продолжительное время отсутствовали, пришел в запустение сад особняка. И сейчас Ирина Агибалова занимается тем, что активно приводит его в порядок. В этом вопросе она большая мастерица!