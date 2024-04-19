Победитель шоу «Выживалити» Антон Пануфник рассказал на что потратит 10 миллионов рублей: «Решу квартирный вопрос»

Танцор, призер шоу «Танцы. Битва сезонов» Антон Пануфник расширяет горизонты, доказывая справедливость поговорки о том, что талантливый человек талантлив во всем. Отныне в списке побед Антона Пануфника еще и триумф на экстремальном реалити-шоу «Выживалити» телеканала «Пятница!».

Антон Пануфник одержал победу и стал обладателем главного приза проекта - внушительной суммы в 10 миллионов рублей! В интервью Teleprogramma.pro Антон Пануфник рассказал, на что планирует потратить эти деньги.

«Я наконец решу свой квартирный вопрос», - поделился Антон Пануфник.

Он добавил, что хочет приобрести дом или квартиру. А вот, в каком именно месте, предпочел не уточнять.

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