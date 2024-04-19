Ольга Бузова высказалась о бывшем муже: «Мне дикие животные не страшны, я дома держала футболиста»

Ольга Бузова когда-то заявляла, что больше не будет упоминать на публике имя бывшего мужа, экс-футболиста Дмитрия Тарасова. Но это у теледивы получается пока плохо.

В недавнем эфире ТНТ, во время шоу «Это нормально?», которое Ольга Бузова ведет в паре с Дмитрием Дибровым, звезда не смогла сдержаться. Ольга Бузова развеселила публику в студии, отвесив шутку в адрес Дмитрия Тарасова.

Соведущий Ольги Бузовой Дмитрий Дибров поинтересовался ее мнением по поводу того, стоит ли держать дома диких животных. На что Бузова тут же ответила воспоминанием о Тарасове, задев бывшего мужа, вероятно, сама того не желая.

«Мне уже никакие дикие животные не страшны, после того как у себя дома я несколько лет держала футболиста», - заявила Ольга Бузова.

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Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально разошлись в декабре 2016 года. Их брак продлился всего четыре года. Сейчас Тарасов женат на модели Анастасии Костенко, которая родила ему четверых детей. Этот брак Дмитрий Тарасов, который всегда мечтал о наследниках, считает счастливым.