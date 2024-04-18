Ольга Орлова: «Я могу быть резкой и грубой, когда обижают слабых»

Ведущая Ольга Орлова поделилась мудростью, которую она вынесла из собственного жизненного опыта. В своем telegram-канале она рассказала о том, в каких случаях она готова быть резкой и грубой без чувства такта. По словам Ольги Орловой, она может показать такой же пример, когда люди ведут себя по-хамски и бестактно, особенно если обижают слабых.

«Когда ведут себя по-хамски и бестактно, когда обижают слабых, я могу показать такой же пример», — сказала Ольга Орлова.

Ольга Орлова показала своим ответом, что, несмотря на мягкий, женственный и доброжелательный образ, внутри нее есть твердость и решимость. Она способна постоять за себя и за других.

Своим сообщением ведущая продемонстрировала, что каждый человек должен быть готов защищать свои границы и не позволять другим нарушать их. Она призвала всех быть более внимательными к своему окружению и не бояться высказывать свое мнение, если это необходимо.

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