Анфиса Чехова поехала в затопленный Дубай и осталась без денег

Телеведущая Анфиса Чехова оказалась в затруднительном положении в Дубае, где уже третий день бушует непогода. Из-за сильных ливней и штормового ветра авиасообщение с Эмиратами практически закрыто, что заставило многих туристов отменить свои поездки. Несмотря на это, Анфиса Чехова рискнула отправиться в Дубай по работе, однако из-за возникших трудностей оказалась в затопленном городе без средств.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Проблемы начались еще в Москве. Как оказалось, рейс телеведущей несколько раз переносили. В Дубае экс-жена актера Гурама Баблишвили с большим трудом удалось найти такси, а отель отказался предоставить трансфер из-за урагана. При попытке расплатиться за услуги такси новой картой, оформленной в Таджикистане, Анфиса забыла пин-код, из-за чего карта была заблокирована. В данный момент телеведущая пытается связаться с банком, чтобы разблокировать карту, и ищет способы решения сложившейся ситуации.

«Пока карту не могу разблокировать, таджикский банк особо не спешит на помощь. Осталась без денег. Даже не знаю, что еще сказать», - добавила Анфиса Чехова.

По материалам kp.ru