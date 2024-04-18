Алена Хмельницкая о рождении внука: «Просто есть еще один самый родной человек на свете»

Алена Хмельницкая призналась, что пока только привыкает к новой для себя роли — бабушки. При этом актриса дала понять, что пока не ощущает, что появление внука добавило ей каких-то регалий. Зато себя Алена может назвать абсолютно счастливым человеком.

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«Просто есть еще один самый родной человек на свете», - отметила Алена Хмельницкая.

Сына дочка актрисы Александра назвала красивым и необычным именем Гаспар. Кстати, артистка подметила, что ее бывший муж Тигран Кеосаян также счастлив, что у него есть внук. В роли деда он чувствует себя замечательно. Алена Хмельницкая намекнула, что едва ли будет строгой бабушкой. Для своих дочек, у актрисы также есть младшая дочь Ксения, она стала родителем-другом. Так как старшая дочь живет отдельно от звездной мамы, едва ли Алене Хмельницкой придется часто видеть малыша. Поэтому она хочет его баловать.

По материалам news.ru