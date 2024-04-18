Волочкова объяснила, зачем ее дочь взяла псевдоним: «Она просто хочет самостоятельно свою карьеру создать, найти свой путь»

Анастасия Волочкова в эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro прокомментировала новость о том, что ее 18-летняя дочка Ариадна Волочкова взяла себе псевдоним. Прима-балерина Большого театра привыкла к тому, что журналисты пытаются выудить хотя бы какую-то сенсацию из ее слов. Поэтому именно через наш сайт артистка обратилась ко всем, кто сочиняет небылицы и распускает слухи.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».