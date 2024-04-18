Волочкова объяснила, зачем ее дочь взяла псевдоним: «Она просто хочет самостоятельно свою карьеру создать, найти свой путь»

Анастасия Волочкова в эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro прокомментировала новость о том, что ее 18-летняя дочка Ариадна Волочкова взяла себе псевдоним. Прима-балерина Большого театра привыкла к тому, что журналисты пытаются выудить хотя бы какую-то сенсацию из ее слов. Поэтому именно через наш сайт артистка обратилась ко всем, кто сочиняет небылицы и распускает слухи.
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Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной. Фото: соцсети героя публикации
Анастасия Волочкова заявила, что решила поставить жирную точку над «i», объяснив раз и навсегда, зачем ее дочка Ариадна взяла себе псевдоним. Артистка призвала не искать в этом вторых смыслов, пояснив, что ее дочь всего лишь хочет добиться всего в этой жизни самостоятельно.
И это, как считает балерина, весьма похвально. Ариадна не намерена брать от жизни все, прикрываясь громкой фамилией именитой матери. Девочка хочет сделать свою карьеру и доказать, что она талантлива, успешна и достойна своей семьи. В этом Анастасия Волочкова полностью поддерживает свою кровиночку. Надо отметить, что Ариадна не только получает высшее образование, она, ко всему прочему, преподает сразу два иностранных языка — французский и английский.
Ариадна частый гость в доме Анастасии Волочковой. Фото: соцсети героя публикации
Дочка балерины учится в университете на Филологическом факультете, написала 250 стихотворений, также она занимается в школе дубляжа, переводит западные фильмы и мультфильмы, дублирует их. Отсюда и естественное желание обзавестись псевдонимом.
«Я хочу сразу поставить все точки над «i». Ариадна взяла псевдоним не вместо моей фамилии, она Ариадна Волочкова от рождения, понимаете. Она фамилию может поменять только, если выйдет замуж. Если примет решение поменять фамилию, она ее поменяет на фамилию мужа. Псевдоним она взяла как поэт. У поэтов, у режиссеров, у артистической среды есть псевдонимы. Она хочет просто самостоятельно свою карьеру создать, найти свой путь. Ей это интересно!» — рассказала Анастасия Волочкова, поддержав свою дочку Ариадну в желании развиваться как отдельная яркая личность.
Балерина также поделилась тем, что презжая к ней в гости, дочка устраивает трогательные поэтические вечера, читая стихи собственного сочинения.