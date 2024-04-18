На могиле Ирины Цывиной стоит белый крест, лежат увядшие цветы, а памятник так и не поставили

Ирина Цывина, вдова Евгения Евстигнеева, умерла в 2019 году. Официальной причиной смерти артистки называют проблемы с сердцем. Звезду сериала «Кадетство» похоронили на Троекуровском кладбище. Церемония прощания была скромной, пришли только самые близкие родственники и преданные поклонники. На могиле Ирины Цывиной поставили временный крест, по традиции, памятник устанавливают по прошествии года.

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Однако вот уже как 4 года никто из родственников актрисы не берет на себя труд обеспокоиться состоянием могилы Ирины Цывиной. Место ее захоронения находится в плачевном состоянии, на могиле — старый крест, который покрасили небезразличные люди, увядшие цветы и грязь.

Последний возлюбленный актрисы Денис Сердюков в студии программы «Малахов» на канале «Россия-1» заявил, что ему больно смотреть на то, как сейчас выглядит могила знаменитости. Мужчина не в силах что-то предпринять. Ведь выполнять работы на территории кладбища могут только родственники покойной, те, на кого оформлено место.