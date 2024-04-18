18-летняя дочка Волочковой привезла своего парня в дом матери

Анастасия Волочкова не так часто видится со своей 18-летней дочкой Ариадной. К тому же, у девочки своя личная жизнь. Она встречается с молодым человеком. И даже успела познакомить его со своей звездной мамой. Они вместе приезжали в загородный особняк Анастасии Волочковой. Когда-то Ариадна жила со своей звездной мамой, а потом переехала к отцу. Чаще всего она приезжает к именитой маме на выходных. Ариадна не только учится, она еще преподает два языка онлайн — английский и французский.

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«Дочь приезжает, когда захочет и когда может. Она ко мне и со своим молодым человеком приезжала и оставалась, как сейчас, с ночевкой», - приводит «МК» слова Анастасии Волочковой.

Своего молодого человека от прессы дочка Анастасии Волочковой скрывает. Она, как говорит балерина, непубличный человек и далека от того мира, в котором живет ее мама. Слава, сцена и популярность ее не прельщают.