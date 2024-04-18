Ани Лорак сообщила о смерти отца

Певица Ани Лорак сообщила о смерти своего отца. Как выяснилось, Мирослав Иванович умер на 78-м году жизни. В память о близком человеке артистка опубликовала архивное фото с ним и написала пронзительные строки.

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«Прощай, папа. Ты всегда в моем сердце», - отметила Ани Лорак.

Несмотря на то, что Мирослав Иванович ушел из семьи еще до того, как на свет появилась его дочка Каролина (имя Ани Лорак, - Прим. ред.), она ни в чем не винит отца. Также известно, что мама певицы была вынуждена отдать дочку и сына в интернат. У нее просто не было денег, чтобы обеспечить их всем необходимым, питанием, одеждой и прочим. Мирослав Иванович даже навещал Каролину, но та не захотела с ним жить. Сейчас Ани Лорак сама воспитывает дочку Софию. С ее отцом турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу она рассталась, так как он ей изменял.