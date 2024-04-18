Дочь Анастасии Волочковой взяла псевдоним

Дочка бывшей примы-балерины Большого театра Анастасии Волочковой Ариадна решила взять себе псевдоним. На это наследница балерины пошла ради того, чтобы дистанцироваться от славы звездной родительницы, считает Анастасия Волочкова. Ариадна всего хочет добиться сама, а не потому что она дочка балерины Анастасии Волочковой.

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18-летняя наследница экс-примы Большого театра живет с отцом. Она учится на филологическом факультете университета ВШЭ. Ко всему прочему, Ариадна пишет стихи и учится в школе дубляжа. Дочка Анастасии Волочковой занимается переводом иностранных фильмов и мультфильмов, а также озвучкой их. В титрах всегда указывают псевдоним Ариадны, а не фамилию, которую ей дала звездная мама.

«Моя дочь – непубличный человек, она нигде не хочет светиться. Вы не представляете, сколько журналистов ее задергали. Она даже псевдоним себе взяла, потому что не хочет, чтобы ее ассоциировали только с Анастасией Волочковой. Чтобы не думали, что все ее достижения только потому, что она Ариадна Волочкова», - сообщила Анастасия в интервью «МК».

Кстати, в интервью Ляйсан Утяшевой Анастасия Волочкова рассказала о том, как она любила Сулеймана Керимова, его она считает главным мужчиной в своей жизни, несмотря на то, что дочку Ариадну балерина родила от Игоря Вдовина. Именно с ним живет наследница Анастасии Волочковой. Ариадна сумела подружиться с нынешней женой отца телеведущей Еленой Николаевой. Своего экс-возлюбленного балерина не может простить до сих пор, говоря о том, что он забрал у нее все деньги в 2008 году. И это порядка 3,5 млн долларов. Эту сумму, по словам Анастасии Волочковой, бывший возлюбленный ей так и не вернул. Теперь он должен отдать эти деньги дочери Ариадне, считает балерина.