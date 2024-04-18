Кадони поднял на смех идею о любовной совместимости Прилучного с Бузовой: «Ольга бы без остановки рыдала»

В YouTube-проекте «Алена, блин» появился экс-участник реалити «Битва экстрасенсов» Влад Кадони, который также прославился благодаря проекту «Дом-2». Телеведущая Алена Жигалова устроила Владу своеобразную проверку, предложив ему найти для Павла Прилучного пару, которая стала бы идеальным примером совместимости по знаку зодиака. Так как сам Павел — Скорпион, ему, как считает Влад Кадони, подошла бы девушка под знаком Льва.

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Описывая характер всех Скорпионов, и в том числе бывшего мужа Агаты Муцениеце, Влад подметил, что этот знак зодиака славится тем, что он хорош в постели, но имеет просто отвратительный характер. И тут, по мнению Кадони, усмирить Прилучного смогла бы девушка-Лев, к примеру, певица Нюша. Львицам сложно в чем-то угодить, считает Влад.

Однако Алена Жигалова заявила, что Лев и Скорпион едва ли станут идеальной парой. А вот Скорпион и Козерог имеют потенциал. И здесь Прилучному по характеру больше бы подошла Ольга Бузова.