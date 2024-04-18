Собчак не ест мясо, которое стоит дешевле 14 тысяч рублей за килограмм

Ксения Собчак не скрывает: она крайне придирчива ко всему, что касается ее питания, отдыха и комфортной жизни. Такая щепетильность вполне объяснима: у телеведущей высокие гонорары и она может позволить себе тратить средства на отдых в фешенебельных отелях и дорогие поездки.
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К примеру, Ксения Собчак дала понять, что не будет есть мясо, которое стоит дешевле 14 тысяч рублей за килограмм.
«Потому что я чувствую разницу, и она важна. А многие — не парятся. Это про любовь к деталям и ощущение гурманства», - считает жена Константина Богомолова.
Также Ксения Собчак не стала скрывать, что спит на люксовом постельном белье премиум-класса. Такой комплект с максимальной плотностью переплетения нитей 880 ТС из египетского хлопка стоит порядка 120 тысяч рублей, пишет kp.ru.
Только на сумку Birkin телеведущая может потратить 5 млн рублей. Такое расточительство многие поклонники Ксении Собчак называют барскими замашками.